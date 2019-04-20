Отдыхать в белорусских санаториях стало еще дороже 20.04.2019, 22:03

На какие услуги подскочили цены и почем сейчас путевки?

В Беларуси в санаториях существенно выросли цены на дополнительные платные услуги, которые не входят в стоимость путевки. Рост составил более 38% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, пишет «Брестская газета».

Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«Значительный рост также отмечался в первом квартале на дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки. Цифра существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом (первым кварталом. – прим. авт.), и рост составил более 38%», – уточнил Болбатовский.

К дополнительным платным услугам относятся, к примеру, массажи, косметология, физиопроцедуры, ультразвуковая диагностика, стоматологические услуги.

«Сегодня в зависимости от месяца и наименования санатория где-то 80%, где-то 90% мест уже забронировано. Поэтому спрос на летний период очень высок. Те, кто хочет провести время летом в белорусских санаториях с пользой для здоровья, должны уже сегодня позаботиться об этом. Потому что осталось незабронированными небольшое количество мест», – сказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, стоимость койко-места в стандартном двухместном номере составляет 53 рубля. Это примерно на 3% больше, чем в прошлом году. По его мнению, остатки путевок могут продаваться дороже – в пределах 55 рублей за койко-место.

При этом большинство иностранцев, которые приобретают путевки в белорусские санатории, по-прежнему составляют россияне (около 80% от всех иностранцев), уточнил Геннадий Болбатовский.