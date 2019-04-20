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Видеофакт: Один из самых эмоциональных моментов за время президентской кампании в Украине

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  • 20.04.2019, 22:10
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Зеленский и Порошенко во время дебатов стали на колени перед родственниками погибших на Донбассе.

Во время вчерашних дебатов кандидат в президенты Украина Владимир Зеленский предложил действующему президенту Петру Порошенко стать на колени перед родственниками погибших на Донбассе.

Об этом сообщает censor.net.ua. Предложение было принято.

Зеленский стал на колени лицом к сцене, а Порошенко стал на колени перед членом своей команды, нардепом Татьяной Рычковой, муж которой погиб на Донбассе.


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