В Украине находится около 2300 международных наблюдателей за выборами 20.04.2019, 22:34

Завтра пройдет второй тур президентских выборов.

По состоянию на 20 апреля на территории Украины находится около 2300 иностранных наблюдателей за выборами президента. Об этом УНН сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, пишет «Гордон».

"В общем где-то около 2300 международных наблюдателей находится в Украине", – сказал он.

По данным спикера ГПСУ, Украину покинула после первого тура выборов четвертая часть международных наблюдателей, а с 15 апреля прибыло 998 иностранных наблюдателей.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за баллотирующегося на второй срок Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Перед первым туром Центризбирком зарегистрировал 2344 иностранных наблюдателя, перед вторым туром – 2700.