В Украине проходит решающий тур президентских выборов (Онлайн) 36 21.04.2019, 8:08

5,796

Иллюстрация 24tv.ua

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию самых важных событий этого дня.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 воскресенья. В списки избирателей внесены почти 30 млн украинцев – именно им предстоить решить, кто станет президентом Украины на ближайшие пять лет. По решению ЦИК президентские выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в 12 из 21 избирательного округа Донецкой области и в 6 округах из 11 - в Луганской области.

Украинцы получают бюллетени, где будут всего два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен, основатель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

По итогам первого тура президентских выборов, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Порошенко - 15,95%. Тогда на участки пришли 63,53% внесенных в списки избирателей (без учета заграничного избирательного округа).

За «день тишины» - 262 сообщения о нарушениях

В «день тишины» перед вторым туром выборов президента Украины больше всего жалоб на нарушения, связанные с избирательным процессом, зарегистрировано в Киеве, а в Житомирской об этом не сообщали ни разу, отметили в Нацполиции.

«По состоянию на 21.00 в «день тишины» полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации. Открыто одно уголовное производство», – сказано в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Киеве (47), Днепропетровской области (35) и Одесской области (21). Житомирская область стала единственной, где не было ни одной жалобы.

В посольствах Украины в Европе — очереди

Во многих европейских странах традиционно ожидают больших очередей на избирательных участках. В первом туре выборов дольше всего ждать возможности проголосовать приходилось украинцам в Польше, Чехии, Германии.

Сегодня, 21 апреля, избирательный участок в Праге за полчаса до открытия выглядел так:

Когда будут результаты экзитполов

Как и в первом туре выборов, 21 апреля Национальный экзитпол проводит консорциум трех социологических центров – Фонд Демократические инициативы, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова.

Первые результаты экзитпола социологи объявят на пресс-конференции в 20:00 - это будут данные опроса на 300 избирательных участках по состоянию на 18:00. А в 22:00 воскресенья обнародуют уже окончательные итоги Национального экзитпола.

За ходом выборов сегодня будут наблюдать представители 139 украинских общественных организаций; а также 2,7 тыс. официальных наблюдателей от двух десятков международных организаций и 22 государств.