Пасха 2019. Лучшие идеи украшения пасхальной выпечки и рецепты глазури
- 21.04.2019, 8:46
Приближается один из самых важных для христиан праздников – Пасха.
Кроме церковных обычаев, в эти дни придерживаются и кулинарных: готовят главный символ праздника – паску.
Выпекание пасок – а их обычно хозяйки пекут в большом количестве, на всю семью, и чтобы дарить родственникам – занятие ответственное и вдохновляющее, оно наполняет дом духом предстоящего праздника Христова Воскресения и радостной атмосферой.
Традиционно пасхальную выпечку начинают готовить уже в Чистый четверг, чтобы к моменту, когда собранную праздничную корзину нужно нести в церковь на освящение, паска полностью остыла, а глазурь и украшения на выпечке – застыть и принять окончательную форму.
При этом, стоит отметить, что в разных регионах Украины существуют различные традиции украшения паски – в центральной используют глазурь и сахарное конфетти, на западе – формируют фигурные узоры из того же теста, что и сама выпечка. В последние годы к традиционным способам украшения добавляются новые и необычные, НВ STYLE собрал рецепты глазури и самые интересные способы оформить вашу пасхальную выпечку, чтобы превратить ее в настоящий кондитерский шедевр.
Три рецепта глазури для пасхальной выпечки:
Шоколадная глазурь из какао
Ингредиенты:
125 г сахарного песка
50 г какао
0,06 л воды
50 г сливочного масла
ванилин или апельсиновый ликер
Приготовление:
В кастрюле-ковше смешать какао и сахар, залить водой. Добавить масло, поставить на огонь. Смесь варить на огне, помешивая, до состояния легкого загустения. В глазурь можно добавить одну чайную ложку апельсинового ликера или ванилина.
Цветная белковая глазурь
Ингредиенты:
1 яичный белок
200-250 г сахарной пудры
Приготовление:
Белки обязательно поставить в холодильник на 10-15 минут, охлажденные белки взбить венчиком, миксером или блендером до появления густой пены. После этого постепенно добавить сахарную пудру и перемешать до полного ее растворения. В отдельном стакане смешать цветной пищевой краситель с каплей воды и добавить в глазурь.
Сахарная глазурь
Ингредиенты:
6 ст л воды
1 ст сахара
1 ч л желатина
лимонный сок
Приготовление:
Чтобы глазурь для пасхи не осыпалась, вам придется использовать маленькую хитрость в виде желатина. Замочите его в 2 столовых ложках воды и отставьте на 5 минут. В кастрюле соедините 1 стакан сахара и остальную воду (4 ст л). Доведите до кипения и растворения сахара, постоянно мешая. Влейте набухший желатин и перемешайте до его полного растворения. Снимите с огня и сразу же взбивайте сахарный сироп, повышая обороты миксера. Когда через 2-3 минуты масса превратится в густую пену, добавьте лимонный сок (1 ч л) и взбивайте еще 15-20 секунд. Такая глазурь очень быстро застывает, поэтому работать с ней следует сразу же.
Способы украшения пасхальной выпечки:
Цукаты и орехи
Свежие ягоды
Живые цветы
Пасхальные зайцы
Птичьи гнезда