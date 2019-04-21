Пасха 2019. Лучшие идеи украшения пасхальной выпечки и рецепты глазури 21.04.2019, 8:46

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Приближается один из самых важных для христиан праздников – Пасха.

Кроме церковных обычаев, в эти дни придерживаются и кулинарных: готовят главный символ праздника – паску.

Выпекание пасок – а их обычно хозяйки пекут в большом количестве, на всю семью, и чтобы дарить родственникам – занятие ответственное и вдохновляющее, оно наполняет дом духом предстоящего праздника Христова Воскресения и радостной атмосферой.

Традиционно пасхальную выпечку начинают готовить уже в Чистый четверг, чтобы к моменту, когда собранную праздничную корзину нужно нести в церковь на освящение, паска полностью остыла, а глазурь и украшения на выпечке – застыть и принять окончательную форму.

При этом, стоит отметить, что в разных регионах Украины существуют различные традиции украшения паски – в центральной используют глазурь и сахарное конфетти, на западе – формируют фигурные узоры из того же теста, что и сама выпечка. В последние годы к традиционным способам украшения добавляются новые и необычные, НВ STYLE собрал рецепты глазури и самые интересные способы оформить вашу пасхальную выпечку, чтобы превратить ее в настоящий кондитерский шедевр.

Три рецепта глазури для пасхальной выпечки:

Шоколадная глазурь из какао

Ингредиенты:

125 г сахарного песка

50 г какао

0,06 л воды

50 г сливочного масла

ванилин или апельсиновый ликер

Приготовление:

В кастрюле-ковше смешать какао и сахар, залить водой. Добавить масло, поставить на огонь. Смесь варить на огне, помешивая, до состояния легкого загустения. В глазурь можно добавить одну чайную ложку апельсинового ликера или ванилина.

Цветная белковая глазурь

Ингредиенты:

1 яичный белок

200-250 г сахарной пудры

Приготовление:

Белки обязательно поставить в холодильник на 10-15 минут, охлажденные белки взбить венчиком, миксером или блендером до появления густой пены. После этого постепенно добавить сахарную пудру и перемешать до полного ее растворения. В отдельном стакане смешать цветной пищевой краситель с каплей воды и добавить в глазурь.

Сахарная глазурь

Ингредиенты:

6 ст л воды

1 ст сахара

1 ч л желатина

лимонный сок

Приготовление:

Чтобы глазурь для пасхи не осыпалась, вам придется использовать маленькую хитрость в виде желатина. Замочите его в 2 столовых ложках воды и отставьте на 5 минут. В кастрюле соедините 1 стакан сахара и остальную воду (4 ст л). Доведите до кипения и растворения сахара, постоянно мешая. Влейте набухший желатин и перемешайте до его полного растворения. Снимите с огня и сразу же взбивайте сахарный сироп, повышая обороты миксера. Когда через 2-3 минуты масса превратится в густую пену, добавьте лимонный сок (1 ч л) и взбивайте еще 15-20 секунд. Такая глазурь очень быстро застывает, поэтому работать с ней следует сразу же.

Способы украшения пасхальной выпечки:

Цукаты и орехи

Свежие ягоды

Живые цветы

Пасхальные зайцы

Птичьи гнезда