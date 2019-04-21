На Шри-Ланке произошли взрывы в церквях и гостиницах 21.04.2019, 9:16

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Фото: Aashik Nazardeen / Twitter

Не менее 50 человек погибли.

Не менее 50 человек погибли и более 200 человек получили ранения из-за взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в день, когда католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Пасхи.

Сообщается по меньшей мере о шести взрывах в церквях в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо во время пасхальных служб, а также в гостиницах "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы островного государства - города Коломбо), пишет BBC.

В социальных сетях циркулируют фотографии, сделанные внутри одной из церквей - храме святого Себастьяна в Негомбо, - с разрушенным потолком и кровью на скамьях.

Источник в больнице Баттикалоа сообщил Би-би-си, что только там число погибших может достигнуть 27 человек.

Агентству Рейтер источник в полиции сообщил о более чем 50 погибших в Негомбо.