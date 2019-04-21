Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье 21.04.2019, 9:37

Ежегодно в честь этого события верующие на службу в церковь приносят веточки вербы и освящают их святой водой.

Сегодня православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье. Праздник по традиции наступает за неделю до Пасхи. А после начинается Страстная неделя — воспоминания о страданиях и смерти Иисуса Христа на кресте.

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, описанное всеми четырьмя евангелистами. Они рассказывают, что Иисус перед своим последним посещением Иерусалима воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания. Лазарь умер за четыре дня до прихода туда Господа.

Молва об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям. И когда Христос через несколько дней въезжал на ослике в Иерусалим, люди встречали его как царя. Его дорогу выстилали одеждами и пальмовыми ветвями. В то же время первосвященники и фарисеи приняли решение убить Иисуса. Через несколько дней после Вербного воскресенья Иисус Христос был распят теми же людьми, что и встречали его как Мессию.

В это воскресенье, как и вечером субботы, верующие освящают в храмах распустившиеся вербные ветки — они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа в Иерусалиме. Эти ветки потом хранят весь год, украшая ими домашние иконы.