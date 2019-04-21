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В Беларуси украинцы на выборах президента голосуют в Минске и Бресте

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  • 21.04.2019, 9:52
Фото: svaboda.org

Об этом сообщил посол Украины в нашей стране Игорь Кизим.

Избирательные участки открыты в посольстве в Минске и украинском консульстве в Бресте.

Принять участие в выборах президента Украины смогут около 13 тысяч украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса.

Участки открыты с 8.00 до 20.00. Во втором туре за высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.


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