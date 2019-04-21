В Беларуси украинцы на выборах президента голосуют в Минске и Бресте

В Беларуси украинцы на выборах президента голосуют в Минске и Бресте1
- 21.04.2019, 9:52
Об этом сообщил посол Украины в нашей стране Игорь Кизим.
Избирательные участки открыты в посольстве в Минске и украинском консульстве в Бресте.
Принять участие в выборах президента Украины смогут около 13 тысяч украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса.
Участки открыты с 8.00 до 20.00. Во втором туре за высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.