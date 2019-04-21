Слепой японец на яхте пересек Тихий океан 21.04.2019, 10:01

ФОто: REUTERS

«Я не сдался, и моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на Земле», - сказал Мицухиро Ивамото.

Слепой японский мореплаватель Мицухиро Ивамото стал первым незрячим человеком, который самостоятельно на яхте переплыл Тихий океан, пишет BBC.

Это путешествие было безостановочным, японец на своей яхте преодолел 14 тысяч км, проведя в море почти два месяца.

"Я не сдался, и моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на Земле", - сказал Мицухиро Ивамото.

Мицухиро Ивамото стартовал из Сан-Диего 24 февраля. Его сопровождал помощник и проводник Даг Смит. Как пишет Japan Times, Ивамото управлял парусником, а Смит выполнял роль штурмана, информируя его об окружающей обстановке.

12-метровая яхта Dream Weaver прибыла в конечный пункт - в порт Иваки (префектура Фукусима) - в субботу, 20 апреля.

Для 52-летнего Ивамото это была вторая попытка пересечь Тихий океан. В 2013 году Ивамото стартовал из префектуры Фукусима, намереваясь доплыть до Сан-Диего, где он живет уже несколько лет. Однако он не смог доплыть до конечного пункта - на пятый день путешествия из-за столкновения с китом его судно перевернулось и затонуло. Ивамото и его помощник, находившийся с ним на яхте, были спасены.

После неудачной попытки пересечь океан мореплаватель работал над тем, чтобы преодолеть страхи, вызванные травматичным опытом 2013 года. В частности, Ивамото участвовал в соревнованиях по триатлону, частью которых было преодоление дистанции в открытом море.

"Мы решились на это путешествие не только ради реализации собственной мечты, но и для того, чтобы показать, что все возможно, когда люди объединяются", - говорит Мицухиро Ивамото.

Мицухиро Ивамото родился на юге Японии, в префектуре Кумамото. Он потерял зрение в 16 лет.

Деньги, собранные Ивамото и Смитом в ходе этой акции, будут переданы благотворительному фонду, который финансирует разработки, направленные на предотвращение болезней, приводящих к слепоте.