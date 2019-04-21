Шри-Ланка: число жертв возросло до 160, среди них иностранцы 21.04.2019, 10:32

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Фото: AFP

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло.

В результате шести взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке погибли 160 человек. Об этом без указания источников информации сообщает местный портал News First. По его данным, при взрывах в Коломбо (там взрывные устройства сработали в трех отелях и одной церкви), погибли 40 человек, еще 295 получили ранения. Такие данные, отмечает портал, приводит директор национального госпиталя города.

В Катувапитье в Катане, где, по информации местной полиции, взрыв произошел в церкви погибли 93 человека, указывает News First. В церкви в Баттикалоа, по его данным, — еще 27 жертв.

Также со ссылкой на полицию сообщается, что среди погибших крайней мере 9 иностранцев.

В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов.