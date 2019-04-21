Когда смотреть результаты экзит-поллов в Украине 4 21.04.2019, 11:03

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Опрос состоится на 300 участках в разных регионах Украины.

Первые результаты "Национального экзит-полла 2019" после второго тура президентских выборов в Украине будут обнародованы в 20.00, это будет информация по состоянию на 18.00, сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Об этом пишет агентство "Укринформ".

Уточненные данные будут обнародованы не в 23.00, как после первого тура, а на час раньше, в 22.00, сказала Бекешкина. Поскольку в бюллетенях всего два кандидата, обработка данных опроса на выходе с избирательных участков пройдет быстрее, отметила она.

"Национальный экзит-полл 2019" вновь будут проводить Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Опрос состоится на 300 участках в разных регионах Украины.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Владимир Зеленский и Петр Порошенко.