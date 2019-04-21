Курьезная ситуация в белорусском университете: студентка громко хлопнула дверью 26 21.04.2019, 11:14

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Фото: tam.by

Теперь ее заставляют делать ремонт.

Курьезная ситуация произошла в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины.

Студентка сильно хлопнула дверью, выходя с кафедры. Теперь за минутную вспышку гнева придется платить — руководство уверено, что делать ремонт обязана второкурсница.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале «Отчислено». Согласно докладной, в минувший вторник «студентка в помещении кафедры экологии повела себя грубо, позволив сильно хлопнуть дверью, в результате чего возле косяка образовалась трещина и отвалилась штукатурка».

Заведующий кафедрой тут же проинформировала девушку о ремонте, на следующий день напомнила в очередной раз, однако ответ был один и тот же: второкурсница не намерена делать ремонт, пишет gomel.today.

Руководство не согласно с этим и уверено, что «исправлять результаты должен виновный в их возникновении, а не ремонтная служба ГГУ им. Ф.Скорины».

Источник: gomel.today

Чем закончится эта история — неизвестно, но в телеграмм-канале уже активно делятся лайфхаком «Что делать, если захотелось немного обновить ремонт на кафедре, но денег на это никто не выделит»: выводишь из себя студентку, она хлопает дверью, заставляешь делать ремонт.