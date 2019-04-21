закрыть
21 апреля 2019, воскресенье, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Зеленский проголосовал: «Будет победа украинцев»

13
  • 21.04.2019, 11:42
  • 2,162
фото: 112.ua

Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Громадське".

Зеленский поздравил всех с Вербным воскресеньем и заявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев и честного выбора".

По словам кандидата в президенты утро он встретил с детьми, глазуньей и кофе под музыку американского рэпера Эминема.

В завершении Зеленский сказал, что едет к своей команде наблюдать за ходом голосования.

Во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье, 21 апреля, вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник