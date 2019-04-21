Зеленский проголосовал: «Будет победа украинцев» 13 21.04.2019, 11:42

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фото: 112.ua

Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Громадське".

Зеленский поздравил всех с Вербным воскресеньем и заявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев и честного выбора".

По словам кандидата в президенты утро он встретил с детьми, глазуньей и кофе под музыку американского рэпера Эминема.

В завершении Зеленский сказал, что едет к своей команде наблюдать за ходом голосования.

Во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье, 21 апреля, вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.