Ученые установили связь между просмотром телевизора и заработком 3 21.04.2019, 12:12

1,385

Люди, которые больше зарабатывают, меньше смотрят ТВ.

В США с 2019 по 2018 годы специалисты обнаружили сильную связь между тем, сколько зарабатывают американцы, которые смотрят телевизор.

Об этом сообщает портал «Data Explorer».

Семьи, которые зарабатывают менее $20 тысяч в год, телевизор каждый день смотрят по 4-5 часов. Американцы, которые зарабатывают больше $90 тысяч, смотрят его всего 2,5 часа.

Можно предположить, что этот тренд сохранится, даже в том случае, если само телевидение заменят любым другим вещательным каналом.

Специалисты представили разницу между маловостребованными и полностью занятыми членами общества.

Востребованный человек с меньшей вероятностью будет использовать общедоступный канал как для работы, так и для развлечений. Потому что это не очень производительно, а также из-за доступа к премиальному и лучше персонализированному контенту.