Ученые установили связь между просмотром телевизора и заработком

Ученые установили связь между просмотром телевизора и заработком3
- 21.04.2019, 12:12
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Люди, которые больше зарабатывают, меньше смотрят ТВ.
В США с 2019 по 2018 годы специалисты обнаружили сильную связь между тем, сколько зарабатывают американцы, которые смотрят телевизор.
Об этом сообщает портал «Data Explorer».
Семьи, которые зарабатывают менее $20 тысяч в год, телевизор каждый день смотрят по 4-5 часов. Американцы, которые зарабатывают больше $90 тысяч, смотрят его всего 2,5 часа.
Можно предположить, что этот тренд сохранится, даже в том случае, если само телевидение заменят любым другим вещательным каналом.
Специалисты представили разницу между маловостребованными и полностью занятыми членами общества.
Востребованный человек с меньшей вероятностью будет использовать общедоступный канал как для работы, так и для развлечений. Потому что это не очень производительно, а также из-за доступа к премиальному и лучше персонализированному контенту.