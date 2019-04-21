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Порошенко: «Важна не фамилия, а стратегия и путь, которые продолжит нация»

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  • 21.04.2019, 12:43
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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной проголосовал во втором туре выборов главы государства.

Во время голосования на избирательном участке №800588, расположенном в Центральном доме офицеров Вооруженных сил в Киеве, президент заявил: «Важна не фамилия, а стратегия и путь, которые продолжит нация».

Во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье, 21 апреля, вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.


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