Посольство Беларуси в Индии выясняет наличие белорусов в Шри-Ланке
- 21.04.2019, 12:53
Белорусов призывают проявлять повышенную осторожность.
Посольство Беларуси в Индии выясняет наличие белорусских граждан в местах теракта на Шри-Ланке. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.
Пассажиров, улетающих на Шри-Ланку сегодня, просят прибыть в аэропорт за четыре часа в связи с усилением мер безопасности.
- Посольство Беларуси в Индии призывает граждан Беларуси проявлять повышенную осторожность и не покидать места постоянного проживания на Шри-Ланке, - отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.