Посольство Беларуси в Индии выясняет наличие белорусов в Шри-Ланке 21.04.2019, 12:53

Белорусов призывают проявлять повышенную осторожность.

Посольство Беларуси в Индии выясняет наличие белорусских граждан в местах теракта на Шри-Ланке. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

Пассажиров, улетающих на Шри-Ланку сегодня, просят прибыть в аэропорт за четыре часа в связи с усилением мер безопасности.

- Посольство Беларуси в Индии призывает граждан Беларуси проявлять повышенную осторожность и не покидать места постоянного проживания на Шри-Ланке, - отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.