Брестчане снова вышли на протест 21.04.2019, 13:26

Из-за спортивного мероприятия противники завода сменили место акции.

В полдень 21 апреля на площади Ленина вновь начали собираться люди, выступающие против аккумуляторного завода под Брестом. Так как площадь почти полностью была занята мероприятием в рамках Европейских игр, люди перешли к памятнику Ленина. Тут же сотрудники милиции предупредили их об ответственности за участие в незаконном массовом мероприятии, пишет «Брестская газета».

ФОто: b-g.by

По словам правозащитника Владимира Величкина, возле памятника собралось более 200 человек. На месте велся сбор подписей под коллективным обращением к Лукашенко.

В феврале прошлого года под первым коллективным обращением по поводу аккумуляторного завода в администрацию Лукашенко подписались более 38 тысяч человек. После этого была создана комиссия, которую возглавила замминистра природы Ия Малкина. Комиссия встречалась с жителями Бреста и района в облисполкоме, а через несколько недель активисты получили ответ, что нарушений в строительстве завода не найдено.

ФОто: b-g.by

Напомним, в Бресте больше года идет активная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

ФОто: b-g.by

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Только раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были отклонены.