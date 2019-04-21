«Вот где собака зарыта»: Маск сделал несколько твитов на русском языке 21.04.2019, 13:37

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Илон Маск

Два твита, сделанных основателем SpaceX на русском языке, касались инопланетян, еще один – славян.

20 апреля основатель американской компаний SpaceX Илон Маск несколько раз в Twitter оставлял записи на русском языке, комментируя сообщения пользователей об инопланетянах.

В ответ на твит пользователя Wenger о том, что "инопланетяне живут на Марсе под землей" американец написал: "Вот где собака зарыта".

Вот где собака зарыта — Elon Musk (@elonmusk) 20 апреля 2019 г.

Кроме того, пользователь Daniel S. спросил у Маска, точно ли он осваивает космос, чтобы не "привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят".

"Где инопланетяне?" – спросил основатель SpaceX на русском языке.

где инопланетяне? — Elon Musk (@elonmusk) 20 апреля 2019 г.

В ответ еще на один твит – "Ты славянин, ты проиграл" – Маск написал: "Говорят, что кур доят".