Новая серия взрывов на Шри-Ланке: количество погибших приближается к 200
- 21.04.2019, 13:32
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21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов.
Взрывы произошли в церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных богослужений, а также в трех отелях столицы страны Коломбо. По последним данным, погибших 185, 35 из них – иностранцы.
Седьмой взрыв прогремел позже в городе Дехивала-Маунт-Лавиния.
Последнее взрывное устройство, отмечает со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов местный портал News First, сработало в городе Дематагода (пригород столицы страны Коломбо).
Богослужения в округе Коломбо отменили.
Фотографии с места происшествий на Шри-Ланке опубликовало агентство ЕРА.