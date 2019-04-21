Новая серия взрывов на Шри-Ланке: количество погибших приближается к 200 21.04.2019, 13:32

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Фото: EPA

21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов.

Взрывы произошли в церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных богослужений, а также в трех отелях столицы страны Коломбо. По последним данным, погибших 185, 35 из них – иностранцы.

Седьмой взрыв прогремел позже в городе Дехивала-Маунт-Лавиния.

Последнее взрывное устройство, отмечает со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов местный портал News First, сработало в городе Дематагода (пригород столицы страны Коломбо).

Богослужения в округе Коломбо отменили.

Фотографии с места происшествий на Шри-Ланке опубликовало агентство ЕРА.