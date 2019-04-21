Независимый профсоюз Беларуси выбрал нового лидера 1 21.04.2019, 13:53

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Максим Позняков

ФОто: БНП

В Минске состоялся ХІ съезд Белорусского независимого профсоюза.

Форум, на который съехались активисты и лидеры со всей Беларуси, избрал нового председателя БНП. Им стал Максим Позняков – представитель молодого поколения профсоюзных активистов, который сменил на этом посту Николая Зимина.

Вице-председателями стали Александр Мишук и Сергей Черкасов (председатель Независимого профсоюза горняков – организации, входящей в структуру БНП), пишет «Солидарность»).

ФОто: БНП

Отметим, что съезд проходил на фоне беспрецедентного давления на Белорусский независимый профсоюз. Как сообщают представители БНП, с начала года Независимый профсоюз горняков покинула тысяча человек из-за давления со стороны ОАО «Беларуськалий». В связи с этим сотни неравнодушных со всего мира требуют от белорусских властей прекратить преследование по профсоюзному признаку.