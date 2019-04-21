В Казахстане оппозиционеры провели акцию «От правды не убежишь» 1 21.04.2019, 14:10

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ФОто: facebook.com

Акцию провели гражданские активисты в городе Алматы.

Об этом сообщают в Фейсбуке местные жители.

В городе проходит марафон; несколько активистов вывесили по направлению бега транспаранты «От правды не убежишь: у меня есть выбор».

ФОто: facebook.com

Напомним, что 9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.

«Красота среди бегущих: читают, оборачиваются. Куда бежим? Убежим ли от себя? Долго ли будем бегать от настоящего выбора и отвественности за страну и будущее? Долго ли будем заниматься второстепенными вещами вместо главных?», - пишут пользователи Фейсбука.