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Алексей Баранов: Почему лучший бомбардир экстралиги не попадает в сборную?

  • 21.04.2019, 14:56
Алексей Баранов
Фото: Юность-Минск

При этом игроки, которые менее заметны в сезоне и плей-офф, находятся в стане сборной.

Ассистент главного тренера ХК «Юность» Алексей Баранов поделился c belarushockey.com мнением об отчислении из сборной Беларуси нападающего Михаила Стефановича.

- Накануне из сборной Беларуси был отчислен Михаил Стефанович…

– Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит. При этом другие ребята, которые были менее заметны в сезоне и плей-офф еще находятся в стане сборной, а лидеров экстралиги убирают… – сказал Стефанович.


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