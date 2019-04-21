Алексей Баранов: Почему лучший бомбардир экстралиги не попадает в сборную? 21.04.2019, 14:56

Алексей Баранов

Фото: Юность-Минск

При этом игроки, которые менее заметны в сезоне и плей-офф, находятся в стане сборной.

Ассистент главного тренера ХК «Юность» Алексей Баранов поделился c belarushockey.com мнением об отчислении из сборной Беларуси нападающего Михаила Стефановича.

- Накануне из сборной Беларуси был отчислен Михаил Стефанович…

– Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит. При этом другие ребята, которые были менее заметны в сезоне и плей-офф еще находятся в стане сборной, а лидеров экстралиги убирают… – сказал Стефанович.