Полицейские вручили Зеленскому протокол
- 21.04.2019, 15:12
Кандидата в президенты Украины обвиняют в аминистративном правонарушении.
Правоохранители вручили шоумену, кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень. Об этом 21 апреля в Facebook сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Новый президент – новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", – написал он.
Сегодня утром Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой заполненный бюллетень. Шоумен проголосовал за себя.