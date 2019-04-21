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Полицейские вручили Зеленскому протокол

  • 21.04.2019, 15:12
Владимир Зеленский
Фото: UNIAN

Кандидата в президенты Украины обвиняют в аминистративном правонарушении.

Правоохранители вручили шоумену, кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень. Об этом 21 апреля в Facebook сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Фото: espreso.tv

"Новый президент – новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", – написал он.

Сегодня утром Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой заполненный бюллетень. Шоумен проголосовал за себя.


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