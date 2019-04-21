Фотофакт: Украинцы в Варшаве стоят в длинной очереди к урнам 3 21.04.2019, 15:30

1,836

ФОто: belsat.eu

Украинцы сегодня выбирают президента.

С самого утра к посольству Украины в Польше собралась очередь из желающих проголосовать.

Избирательные участки в Украине открылись в 8 часов утра и будут работать до 20:00. За границей голосование проводится по местному времени. В Польше, в посольстве Украины в Варшаве, а также в консульствах в Гданьске, Кракове и Люблине голосование началось по плану — также в 8 утра и закончится в 20, сообщает «Белсат».

ФОто: belsat.eu

ФОто: belsat.eu

Посольство Украины в Варшаве опубликовало сегодня утром фотографии сотен людей, ожидающих в очереди для голосования.

ФОто: belsat.eu

Граждане Украины, проживающие в Польше, в первом туре президентских выборов в основном голосовали за конкурента нынешнего главы государства — Владимира Зеленского.

По опросам среди тех, кто уверяет, что обязательно примет участие в выборах, за Зеленского готовы проголосовать 73 %. Петр Порошенко может рассчитывать на 27 % поддержки.