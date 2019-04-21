закрыть
21 апреля 2019, воскресенье, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: Украинцы в Варшаве стоят в длинной очереди к урнам

3
  • 21.04.2019, 15:30
  • 1,836
ФОто: belsat.eu

Украинцы сегодня выбирают президента.

С самого утра к посольству Украины в Польше собралась очередь из желающих проголосовать.

Избирательные участки в Украине открылись в 8 часов утра и будут работать до 20:00. За границей голосование проводится по местному времени. В Польше, в посольстве Украины в Варшаве, а также в консульствах в Гданьске, Кракове и Люблине голосование началось по плану — также в 8 утра и закончится в 20, сообщает «Белсат».

ФОто: belsat.eu
ФОто: belsat.eu

Посольство Украины в Варшаве опубликовало сегодня утром фотографии сотен людей, ожидающих в очереди для голосования.

ФОто: belsat.eu

Граждане Украины, проживающие в Польше, в первом туре президентских выборов в основном голосовали за конкурента нынешнего главы государства — Владимира Зеленского.

По опросам среди тех, кто уверяет, что обязательно примет участие в выборах, за Зеленского готовы проголосовать 73 %. Петр Порошенко может рассчитывать на 27 % поддержки.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник