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Как белорусам попасть в Польшу пешком, на велосипеде или на байдарках

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  • 21.04.2019, 15:52
  • 1,552

На Августовском канале открывается новый сезон.

С 1 мая возобновляется работа пункта пропуска «Лесная» — «Рудавка» на Августовском канале.

В этом месте белорусско-польскую границу можно преодолеть пешком, на велосипеде или байдарках. Как сообщили vgr.by в Гродненской региональной таможне, сезонный пункт пропуска будет работать с 1 мая по 1 октября с 8 до 20 часов.

Кстати, за прошлый год границу на Августовском канале пересекли более трёх тысяч туристов, это больше, чем в 2017 году.

В основном, люди переходят границу пешком или на велосипедах, и лишь 11 процентов по воде. Более 60 процентов всех туристов — это граждане, которые воспользовались безвизовым режимом.


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