Ляшенко: Команда «Белнефтехима» и директора нефтеперерабатывающих заводов выезжают на «Транснефть» 9 21.04.2019, 16:11

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Фото: tut.by

Минск и Москва обсудят поставки нефти 23 апреля.

Представители Беларуси и России намерены провести встречу по вопросам поставки нефти 23 апреля, заявил вице-премьер Игорь Ляшенко.

"Команда "Белнефтехима" и директора нефтеперерабатывающих заводов выезжают на "Транснефть" во вторник на следующей неделе для обсуждения ситуации", - сказал Ляшенко.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.

По словам И.Ляшенко, "Транснефть" заявляет, что принимает все необходимые меры для максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти. "Обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется", - добавил он.

Вице-премьер констатировал, что ситуация сложилась нештатная. По его словам, резкое повышение содержания хлоридов в нефти требует оптимизации режима работы заводов. Прежде всего - в плане принятия защитных мер, четкой координации и уменьшения загрузки НПЗ, чтобы не допустить повреждения оборудования.

"Момент достаточно ответственный, так как сейчас идет посевная, топливо востребовано как никогда, и наряду с этим достаточно востребован наш продукт сегодня на экспортных рынках. Цены пиково высокие, поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки", - сказал И.Ляшенко.

Вице-премьер также отметил, что технические издержки предприятий будут определены в период капремонта в августе-сентябре.

Как сообщалось, 19 апреля поздно вечером концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко заявляла, что содержание хлорорганических соединений в нефти Urals превышают "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Пресс-секретарь отметила, что отбор образцов производился в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Беларуси. Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин заявил, что "ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели".

Инцидент произошел на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров.

Вместе с тем Лукашенко на совещании с правительством 11 апреля заявил о возможности закрытия на ремонт нефтепроводов, которые обеспечивают транзит российской нефти. По его словам, такое решение обосновано с учетом закрытия российского рынка для ряда белорусских товаров, которое правитель назвал "санкциями".

Президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что нефтепроводы на территории Беларуси находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке на ремонт.