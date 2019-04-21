Выборы президента Украины: Проголосовало почти 50% украинцев 4 21.04.2019, 16:21

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Явка избирателей составила 45,32% по данным 110 округов.

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 15.00 составила 45,32% по данным 110 округов из 199 по всей стране.

Соответствующие данные содержатся на сайте ЦИК Украины.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента Украины. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.