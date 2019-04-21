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Установлены организаторы взрывов в Шри-Ланке

  • 21.04.2019, 16:42
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Фото: EPA

В настоящий момент задержаны семь человек.

Власти Шри-Ланки выяснили, кто был организатором серии взрывов, осуществленной в стране в пасхальное воскресенье. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена, передает lenta.ru.

«Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против (них) и не позволим им действовать в этой стране»,— заявил министр. Он добавил, что в настоящий момент задержаны семь человек.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 185 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев.

Взрывы прогремели в Коломбо и его пригороде во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Седьмой взрыв — рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний — в районе Дематагода. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.


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