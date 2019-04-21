Белорусы поразили членов жюри популярного британского шоу 3 21.04.2019, 16:57

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Британское ТВ показало номер метателя ножей из Беларуси.

Британский канал ITV показал 20 апреля отборочный тур телешоу Britain’s Got Talent, в котором выступили метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет, передает belmir.by.

Представляя себя, наши соотечественники пояснили, что познакомились еще до подготовки номера с ножами, когда вместе танцевали: и он, и она – профессиональные танцоры.

После короткого представления последовало действо, заставившее многих зрителей в студии закрыть глаза или отвернуться.

Сначала Андрей с дальнего расстояния метнул 4 топора в стену рядом со стоящей у нее Дарьей. Для этого он взобрался прямо на стол, за которым сидели члены жюри конкурса.

Во время выступления на Britain’s Got Talent

Скриншот: YouTube

Затем, уже с более короткой дистанции, артист бросил 8 ножей во вращающийся круг с крутящейся на нем ассистенткой, закрытой еще и белым бумажным экраном.

После этого один из членов жюри – основатель Britain’s Got Talent, мультимиллионер от шоу-бизнеса Саймон Коуэлл – вызвался также выступить в качестве мишени.

Он встал у стены вместо Дарьи, и получил хорошую порцию адреналина, когда Андрей воткнул 8 ножей рядом с его головой и телом.

Впечатленный тем, что увидел и почувствовал, Коуэлл первый сказал дуэту «да». Вслед за ним без колебаний сделали это трое остальных судей.

Номер Гомонова и Шеремет показывался в эфире с предупреждением: «Трюки выполняют профессионалы. Не пытайтесь повторить это дома!»