Минск обратился к Москве с новой просьбой из-за низкого качества нефти 2 21.04.2019, 17:24

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Белорусские власти попросили «Транснефть» увеличить прокачку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов заявил о том, что Минск направил обращение в «Транснефть» с просьбой увеличить прокачку по нефтепроводу Сургут — Полоцк, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, технические возможности для этого есть, а сам трубопровод сейчас работает только на 10% от своей загрузки.

Демидов объяснил эту просьбу тем, что на южной ветке нефтепровода «Дружба» было зафиксировано поступление некачественной нефти. При этом у «Нафтана» (в отличие от Мозырского НПЗ) есть возможность получать нефть с обеих веток.

В свою очередь, генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко отметил, что содержание хлоридов в поступающей из России нефти превышает норму в 17 раз, однако понемногу качество улучшается, сообщает агентство БелТА.

Одновременно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси за рубеж. «С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — сказал он.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что, по информации российской стороны, ситуация с качеством нефти должна улучшаться ежесуточно. По его словам, 23 апреля представители белорусских НПЗ отправятся в «Транснефть» для обсуждения ситуации.