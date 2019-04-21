Топ-5 советов по экономии топлива 3 21.04.2019, 17:54

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Как белорусам сэкономить на фоне еженедельного подорожания бензина.

В прошлом году цены на автомобильное топливо повышались 27 раз, в 2019-м они уже успели, по копейке за заход, вырасти девять раз. Как сообщалось недавно, концерн "Белнефтехим" намерен продолжить политику сдержанного изменения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, пишет interfax.by.

Поэтому имеет смысл вспомнить несколько простых, но действенных советов по экономии автотоплива.

Быстрые старты, излишние ускорения и интенсивные торможения во время езды ощутимо влияют на расход топлива. Мало того, что спокойное вождение повышает вашу безопасность, привычка внимательно просчитывать дорожную ситуацию, вкупе с привычками пораньше переключаться на более высокую передачу, почаще двигаться накатом, заранее снимать ногу с педали газа перед светофором, не злоупотреблять резким маневрированием и т.д. позволяет значительно экономить.

Также, предполагая, что в пробке или перед регулируемым перекрестком придется простоять достаточно долго, стоит заглушить двигатель, не давая ему работать в холостом режиме.

Правильно регулируйте давление в шинах, периодически его проверяйте - это, к тому же, продлит срок эксплуатации покрышек, снизит риск снижения управляемости автомобиля. Специалисты рекомендуют шины с низким сопротивлением качению.

Используйте высококачественные энергосберегающие моторные и трансмиссионные масла. Они предлагаются в достаточно широком ассортименте синтетики и полусинтетики, и способны сэкономить, как показывают тесты, до 2% топлива.

Старайтесь без особой необходимости не пользоваться кондиционером и другой дополнительными потребителями энергии. С другой стороны, стоит помнить, что открытые окна и люк в жаркую погоду также увеличивают расход, пусть и не так ощутимо.

Все, что меняет аэродинамику автомобиля, влияет и на топливный расход. Увеличивают его любые приспособления - от багажных боксов обтекаемой формы до спойлеров и накладок.

Если соблюдать все эти правила, потребление топлива, как показывает практика, можно снизить почти на треть.