Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке

Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке2
- 21.04.2019, 18:01
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На избирательном участке в Австралии посчитали голоса.
На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко.
Об этом сообщает посольство Украины в Австралии.
"Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержали 72, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным", - отмечается в сообщении.
В первом туре выборов 31 марта проголосовали 125 украинцев в Австралии.