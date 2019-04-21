Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке 2 21.04.2019, 18:01

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На избирательном участке в Австралии посчитали голоса.

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко.

Об этом сообщает посольство Украины в Австралии.

"Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержали 72, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/посольство Украины в Австралии

В первом туре выборов 31 марта проголосовали 125 украинцев в Австралии.