Военный совет Судана пообещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции 21.04.2019, 18:22

В Военный совет было предоставлено около 100 различных видений переходного периода.

Военный совет Судана в течение недели рассмотрит все представленные протестными силами предложения о передаче власти гражданским структурам и завершении переходного периода, передает ТАСС.

Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в воскресенье глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Нам представили около 100 различных видений переходного периода, - сказал он. - Мы их рассмотрим в течение недели. Однако, если эти силы выработают единое видение, мы будем готовы незамедлительно передать власть".

Военный совет, заверил аль-Бурхан, не питает симпатий ни к одной из сторон в нынешней политической ситуации. "На данном этапе мы предпочитаем, чтобы было сформировано правительство технократов", - отметил он.

Абдель Фаттах аль-Бурхан добавил, что вся верхушка бывшего режима Судана отправлена в тюрьму, банковские счета ее представителей заморожены.

"Лидеры правящей партии - в тюрьме, их счета под арестом", - сказал он. Военный отметил, что все политические заключенные, осужденные в период правления Омара аль-Башира, выпущены на свободу. Это было одним из главных требований протестующих.

Кроме того, сообщил аль-Бурхан, в прокуратуре появится новый отдел по борьбе с коррупцией. Он займется делами представителей режима аль-Башира, подозреваемых в растратах, отмывании денег и присвоении государственных средств. Военный подтвердил, что в ходе обыска в резиденции экс-президента обнаружено более $350 тыс., около €7 млн и 5 млрд суданских фунтов (почти $105 млн).

Ранее в воскресенье суданская оппозиция обвинила армию в попытке монополизировать власть в стране, восстановить прежний режим и не допустить передачи власти гражданским силам.