Флот «Белавиа» пополнят два новых самолета Embraer 21.04.2019, 18:10

Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля.

В Национальном аэропорту Минск 20 апреля приземлился самолет Embraer-195 с завода-изготовителя (г. Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее «Белавиа». А 21 апреля в Минске приземлится второй новый самолет – Embraer-175, передает belmir.by.

Воздушные судна поставляются в рамках договора между ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и ирландской лизинговой компанией Nordic Aviation Capital Dac о лизинге пяти новых самолетов Embraer: трех – Embraer-195 и двух – Embraer-175.

Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года.

Современные Embraer полностью соответствуют запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и в будущем полностью заменят небольшие CRJ.

Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счёт конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 – в бизнес-классе. В новых самолетах представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами.

Прибывший вчера Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в эконом-классе.

Лайнер с завода-изготовителя преодолел 12 тысяч километров из города Сан-Жозе-дус-Кампус, проведя более 16 часов в полете, сменив 4 климатические зоны, успев пересечь 6 часовых поясов.

Embraer-175, который приземлится в Национальном аэропорту «Минск» сегодня, рассчитан на перевозку 76 пассажиров в двухклассной конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в эконом-классе.

Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.

Новые самолеты планируется использовать практически на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании. Так, например, уже в понедельник «Белавиа» открывает прямые рейсы в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), а 30 мая – Таллинн, где как раз будут использоваться данные типы воздушных судов.