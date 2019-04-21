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В Гомеле во время ЭКО-марафона умер пианист-виртуоз Юрий Блинов

  • 21.04.2019, 19:07
  • 1,537
Юрий Блинов
Фото: tut.by

Минчанин также являлся соучредителем НФК «Крумкачы».

Соучредитель "Крумкачоў" Юрий Блинов скончался 21 апреля во время ЭКО-марафона в Гомеле. Участнику забега на 21 километр до финиша оставалось несколько метров. Дежурившие на дистанции врачи не смогли оказать помощь 43-летнему минчанину, передает pressball.by.

В рамках гомельского ЭКО-марафона атлеты состязались в нескольких дисциплинах — полумарафон, марафон и забег на 4200 метров. Соревнующиеся обязаны были предоставить организаторам медицинские справки и расписки о несении ответственности за свое здоровье.

Юрий Блинов был пианистом-виртуозом. Лауреат международных конкурсов, президент Международной ассоциации пианистов и композиторов родился в Дрогичине.


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