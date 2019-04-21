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Выборы в Украине: когда объявят официальные результаты второго тура

  • 21.04.2019, 19:15
Фото: day.kyiv.ua

Избирательные участки в Украине закрываются в 20:00 по минскому времени.

Центральная избирательная комиссия после закрытия участков для голосования начнет объявлять официальные результаты второго тура выборов президента Украины, передает nv.ua.

Избирательные участки в Украине закрываются в 20:00 по минскому времени.

Сразу же после этого будут оглашены предварительные данные экзитполов. Окончательные результаты опубликуют еще через два часа.

Тем временем на официальном сайте ЦИК по мере подсчета голосов будут публиковать официальные результаты голосования второго тура выборов президента Украины.

Крайний срок оглашения окончательного результата волеизъявления - 1 мая.

До 3 июня новоизбранный президент должен принести присягу в парламенте и вступить в должность.


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