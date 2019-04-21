В понедельник в Беларуси будет до +19 градусов 21.04.2019, 19:21

В ближайшие сутки, 22 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами по юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Также ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман в отдельных районах.

Ветер будет юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов со знаком плюс, а местами прогнозируются заморозки до -2. Днем будет тепло — 14-19 выше нуля, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.