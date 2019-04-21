Пятилетний белорус выиграл $1800 долларов на украинском шоу 2 21.04.2019, 19:53

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Тимофей Бородавкин

Тимофей Бородавкин из Витебска победил с шуткой про Владимира Зеленского.

Пятилетний Тимофей Бородавкин выиграл 50 тыс. гривен (около $1800 долларов) в телешоу «Рассмеши Комика. Дети». Он пошутил про «президента Владимира Зеленского», передает znak.com.

Мальчик прочитал несколько шуток, а в конце выступления по просьбе матери спел песню про кузнечика.

«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,

Зелененький он был.

Представьте себе, представьте себе:

Зеленский — президент!»

Это вызвало шквал аплодисментов, в том числе шутка понравилась жюри.