Пятилетний белорус выиграл $1800 долларов на украинском шоу

Пятилетний белорус выиграл $1800 долларов на украинском шоу2
- 21.04.2019, 19:53
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Тимофей Бородавкин из Витебска победил с шуткой про Владимира Зеленского.
Пятилетний Тимофей Бородавкин выиграл 50 тыс. гривен (около $1800 долларов) в телешоу «Рассмеши Комика. Дети». Он пошутил про «президента Владимира Зеленского», передает znak.com.
Мальчик прочитал несколько шуток, а в конце выступления по просьбе матери спел песню про кузнечика.
«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе:
Зеленский — президент!»
Это вызвало шквал аплодисментов, в том числе шутка понравилась жюри.