В Саратове учителя вышли на протест

В Саратове учителя вышли на протест5
- 21.04.2019, 20:14
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Учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк».
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на региональное издание «Наша версия».
Обращение к главе региона Валерию Радаеву было опубликовано на сайте «Лица губернии». Педагоги жалуются, что их зарплата – 17 тысяч рублей, они работают каждый день кроме воскресенья. Детские сады в праздничные дни не работают, с кем оставлять детей, — непонятно.
«Если честно, надоели уже все ваши добровольно-принудительные субботники и демонстрации», — отмечается в обращении.