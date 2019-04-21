В Саратове учителя вышли на протест 5 21.04.2019, 20:14

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Иллюстрационное фото

Учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк».

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на региональное издание «Наша версия».

Обращение к главе региона Валерию Радаеву было опубликовано на сайте «Лица губернии». Педагоги жалуются, что их зарплата – 17 тысяч рублей, они работают каждый день кроме воскресенья. Детские сады в праздничные дни не работают, с кем оставлять детей, — непонятно.

«Если честно, надоели уже все ваши добровольно-принудительные субботники и демонстрации», — отмечается в обращении.