Брестское «Динамо» неожиданно сыграло вничью с «Энергетиком-БГУ» 21.04.2019, 20:44

Матч чемпионата Беларуси завершился со счетом 1:1.

Брестское "Динамо" в 4-м туре потеряло первые очки в чемпионата, сыграв вничью с "Энергетиком"-БГУ — 1:1, передает pressball.by.

ЭНЕРГЕТИК-БГУ — ДИНАМО Бр — 1:1

ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Харитонович, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Гречишко, Ходжамов (Плехов, 37), Ясенович, Юдчиц (Шкурин, 71), Васильев, Джумашев (Мавату, 65), Тве.

Запасные: Лесько, Обренович, Совпель, Война.

ДИНАМО Бр: Павлюченко, Витус (Савицкий, 62), Павловец, Кики, Веретило, Кисляк, Дуарте, Милевский, Нехайчик (к), Фамейе, Лаптев (Хобленко, 81).

Запасные: Денисенко, Кацикас, Никифоренко, Полховский, Адан.

ГОЛЫ: 1:0 — Юдчиц (14). 1:1 — Лаптев (60).

Предупреждения: Васильев (33), Юдчиц (39), Носко (43), Плехов (74), Нехайчик (76), Шкурин (92+).