Порошенко: Результаты экзит-полов дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его 19 21.04.2019, 20:45

3,687

Петр Порошенко

Президент Украины заявил, что поступит как принято в европейских демократических странах и поздравит Зеленского с победой.

Президент Украины Петр Порошенко признал поражение на выборах главы государства. Об этом он заявил 21 апреля, после оглашения данных экзит-поллов, сообщает корреспондент "Гордон".

"Результаты экзит-поллов дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, это впервые в практике, но сделать так, как принято в европейских цивилизованных демократических странах. Сегодня, 21 апреля. Потому что я всегда должен помнить, что завтра настанет 22 апреля. И нам надо, каждому из нас, каждому из членов моей команды, фантастической команды, друзья. С 22 апреля нам надо будет объединиться и защищать страну", – подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что в следующем месяце оставит пост главы государства, как решило большинство украинцев.

"Я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить, я не ухожу из политики", – заверил Порошенко.

Согласно данным национального экзит-полла 2019, который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. По состоянию на 18.00 73,2% опрошенных сказали, что проголосовали за Зеленского, 25,3% – за действующего президента Петра Порошенко, 1,5% опрошенных испортили бюллетени.