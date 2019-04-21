Видеофакт: Как штаб Зеленского встретил результаты экзит-пола 8 21.04.2019, 21:10

3,290

ФОто: tut.by

Согласно данным экзит-пола на 18:00, Зеленский набирает 73%.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского результаты национального экзит-пола по состоянию на 18:00 встретили с музыкой, конфетти и радостными объятиями. Сам Зеленский всех поблагодарил - и ушел, передает LIGA.net.

По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net