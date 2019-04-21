Порошенко: Я не ухожу из политики 23 21.04.2019, 21:32

3,384

Петр Порошенко

Фото: EPA / UPG

Действующий президент Украины пообещал Владимиру Зеленскому мощную оппозицию.

Действующий президент Украины Петр Порошенко во время брифинга заявил, что не уходит из украинской политики. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, Порошенко заявил, что остается в политике и будет бороться за Украину.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину, потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы завоевали вместе с нашей командой", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, его команда будет защищать курс на членство в Евросоюз и НАТО, безвиз, украинский язык, православную церковь Украины, стабильность финансово-банковской системы.

В частности, Порошенко отметил, что его команда будет защищать всемирную коалицию за Украину.

"Мы будем защищать продление режима санкций против России, как единый механизм противодействия. Мы будем защищать децентрализацию, инклюзивное образование, реформу сельской медицины, государственные закупки и энергоэффективность. Новый президент будет иметь сильную оппозицию. Но Украина от этого только выиграет", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул готовность передать новому президенту всю сеть международных контактов.

"Выборы прошли честно. Выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Мы сохранили демократию и право украинцев выбирать себе власть. Это признак европейской демократической страны", - добавил Порошенко.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики", - подчеркнул он.