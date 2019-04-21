«Шахтер» единолично возглавил чемпионат Беларуси
- 21.04.2019, 22:22
Четвертый тур чемпионата Беларуси завершился игрой лидеров первенства.
Чемпионат Беларуси по футболу набирает обороты, и вот уже прошли матчи четвертого тура, после которого «Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу.
БАТЭ заставил понервничать своих болельщиков в Мозыре, но команда Баги смогла одержать волевую победу над «Славией», пишет tut.by.
Минское «Динамо» благодаря единственному голу в концовке матча добилось виктории над столичным «Торпедо».
Новичок лиги РЦОР-БГУ сотворил сенсацию в Минске, сыграв вничью с брестским «Динамо». Причем «студенты» вели в счете после 14-й минуты, а брестчане отыгрались лишь на 60-й минуте.
Результаты первого дня четвертого тура:
ФК «Минск» — «Дняпро-МЧЗ» — 0:0
«Неман» — ФК «Витебск» — 1:0
Во второй день прошли три игры:
«Славия» — БАТЭ — 1:2
«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:1
ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:3
Завершился тур в воскресенье тремя встречами:
ФК «Слуцк» — «Ислочь» — 1:3
РЦОР-БГУ — «Динамо» (Брест) — 1:1
ФК «Гомель» — «Шахтер» — 0:1