«Шахтер» единолично возглавил чемпионат Беларуси 21.04.2019, 22:22

Четвертый тур чемпионата Беларуси завершился игрой лидеров первенства.

Чемпионат Беларуси по футболу набирает обороты, и вот уже прошли матчи четвертого тура, после которого «Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу.

БАТЭ заставил понервничать своих болельщиков в Мозыре, но команда Баги смогла одержать волевую победу над «Славией», пишет tut.by.

Минское «Динамо» благодаря единственному голу в концовке матча добилось виктории над столичным «Торпедо».

Новичок лиги РЦОР-БГУ сотворил сенсацию в Минске, сыграв вничью с брестским «Динамо». Причем «студенты» вели в счете после 14-й минуты, а брестчане отыгрались лишь на 60-й минуте.

Результаты первого дня четвертого тура:

ФК «Минск» — «Дняпро-МЧЗ» — 0:0

«Неман» — ФК «Витебск» — 1:0

Во второй день прошли три игры:

«Славия» — БАТЭ — 1:2

«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:1

ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:3

Завершился тур в воскресенье тремя встречами:

ФК «Слуцк» — «Ислочь» — 1:3

РЦОР-БГУ — «Динамо» (Брест) — 1:1

ФК «Гомель» — «Шахтер» — 0:1