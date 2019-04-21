Генпрокурор Судана распорядился арестовать имущество чиновников режима Омара аль-Башира 1 21.04.2019, 22:24

Омар Башир

Фото: Reuters

11 апреля после многомесячных акций протеста армия Судана отстранила от власти правившего 30 лет диктатора.

Генеральный прокурор Судана распорядился в воскресенье наложить арест на имущество функционеров режима низложенного военными экс-правителя страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, руководитель надзорного органа Валид Сейид Ахмед направил соответствующее уведомление главе судебной системы страны. Его запрос затрагивает недвижимость всех чиновников и должностных лиц, служивших при экс-главе государства и заподозренных в коррупции.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане правителя и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.

Низложенный и арестованный аль-Башир подозревается в отмывании денег и нарушении закона об иностранной валюте. В его резиденции, как сообщали СМИ, обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.

На минувшей неделе было объявлено о переводе экс-главы государства в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. До этого он находился под домашним арестом в одной из своих резиденций. Туда же переведены многие подозреваемые в коррупции чиновники. За последние дни в стране арестованы более 200 представителей бывших властей республики, включая функционеров бывшей правящей партии "Национальный конгресс".

В субботу генпрокурор распорядился сформировать специальную комиссию, которая возьмет на себя функции контроля за коррупцией и растратой государственных средств функционерами прежних властей.