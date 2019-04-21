Как встречают Пасху в Столбцовском районе 21.04.2019, 22:39

Фото: belta.by

Белорусы рассказали, какие пасхальные традиции и верования чтут в своих краях.

Исторически сложилось так, что большая часть населения Столбцовского района - православные христиане. Но и католическая паства не обделена вниманием - имеет свои духовные центры и наставника. Около четырех месяцев назад у римско-католических приходов Святого Казимира в городе Столбцы и Святых апостолов Петра и Павла в деревне Новый Свержень появился новый настоятель - ксендз Игорь Лашук. Территория двух приходов священнослужителя простирается на 69 населенных пунктов, в которых проживают более 3,5 тыс. католиков. За день до Светлого Христова Воскресения ксендз посетил 14 агрогородков и деревень и освятил пасхальные приношения тех, кому до храмов добираться далеко или проблематично. Корреспонденты БелТА познакомились с настоятелем и его прихожанами в Столбцах и Новом Свержене накануне главного христианского праздника и узнали, какие пасхальные традиции и верования чтут в этих краях.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Фото: belta.by

У большинства местных жителей Столбцовского региона Пасха - это не только самый светлый праздник, время духовного очищения, но одна из редких возможностей собраться одной большой семьей с близкими и дальними родственниками. Такой ритуал встречи с родными для Галины Манциводы стал уже традиционным. Накануне долгожданного праздника она регулярно печет булки по маминому рецепту, идет с внуками в храм, чтобы освятить пасхальную корзинку. Компанию бабушке в этом году составляет шестилетний Ярослав, а в родительском доме их ждут гости из Дзержинска и Минска. "С этим храмом у меня особая связь: здесь с мужем венчались, здесь поет в хоре внучка. Костел стараемся посещать не только от праздника к празднику, но и по выходным, когда есть такая возможность. Но Пасха и Рождество - два самых главных события в году для нашей большой семьи", - признается женщина.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Пока беседуем, храм и его территорию заполняют многочисленные прихожане с куличами, разноцветными яйцами, хлебом и солью. После молитвы и окропления водой пасхальных угощений столбчане спешат домой, чтобы закончить последние приготовления к будущему торжеству и подготовиться к вечерней праздничной службе.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Тем временем ксендз Игорь торопится в деревню Новый Свержень, где у него находится второй приход. Населенный пункт располагается примерно в двух километрах от Столбцов. За пару минут пути успеваем немного поговорить о пасхальной традиции. "К сожалению, некоторые праздничные ритуалы, которые чтили наши предки, сейчас отходят на второй план. Современные хозяйки редко пекут куличи, ведь проще и быстрее купить в магазине. А ведь когда выпечку человек делает своими руками, то и праздник он чувствует по-другому, тщательно к нему готовясь", - замечает священнослужитель. По его словам, все менее актуальной во многих районах Беларуси становится традиция, когда дети заглядывают в гости к знакомым и незнакомым людям с поздравлениями и за это получают в подарок красное яйцо и сладкие угощения. "В Воложинском районе, где у меня раньше был приход, таких ребятишек называют жаки. И в мое детство, куда ни глянь на праздник, везде можно было встретить таких маленьких жаков, которых приветливо встречала каждая семья", - объясняет собеседник. Со временем изменилось отношение к религиозным праздникам в целом. Ксендз Игорь обращает внимание, что все чаще некоторые его прихожане относятся как к формальности, например, к ритуалам освящения вербы или пасхальной корзинки. "Если человек заглядывает на пару минут в храм, чтобы освятить свое приношение и не уделяет время молитве без веских на то причин, он шутит с Богом - это ведь неправильно", - добавляет он и спешит в один из самых старинных костелов Беларуси в Новом Свержене.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

До начала церемонии освящения приношений узнаю непростую историю костела Святых Апостолов Петра и Павла. Он был основан в 1588 году несвижским князем Николаем Криштофом Радзивиллом Сироткой. Почти за пять столетий своего существования святыня пережила и нападки стихии, и череду разрушений во время нескольких воин. После окончания Великой Отечественной войны храм был закрыт на пять лет, а потом почти 40 лет использовался как склад для удобрений и зерна. Спустя некоторое время костел был включен в список объектов историко-культурной ценности, где сейчас регулярно проводятся богослужения. К нашему приезду храм заполнился прихожанами Нового Сверженя, которые хорошо знают историю своей святыни, ценят ее и стараются не пропускать ни одной мессы.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

С нетерпением ждет светлый праздник Регина Шпиль, чтобы рано утром с семьей и гостями помолиться всем вместе, разделить освященные угощения и пожелать всем Светлой Пасхи. "Готовимся к празднику прежде всего духовно, нежели чистотой и порядком в доме. Становимся более сдержанными во всех отношениях, посвящаем больше времени своей семье, родным и близким. Как врач стараюсь на работе относиться к пациентам и сослуживцам по-особенному: со светом, с любовью. Ведь Бог - это и есть любовь", - рассказывает женщина до начала богослужения. Эту же мысль подхватывает ее односельчанка Тереза Навицкая. "Для меня этот светлый день тоже в текущем году подарил возможность быть рядом с родными. Жду в гости любимых деток и внуков из Кипра", - делится своей радостной новостью пенсионерка.

Фото: belta.by

Наконец-то за огромными стенами толщиною в несколько метров в прохладном зале эхом раздается праздничная молитва. Старинное здание поражает одновременно сдержанностью и изяществом. Здесь какая-то своя праздничная атмосфера - домашняя, искренняя и по-особому торжественная. "Баранак Божы, які перамог зло і абмыў свет з грахоў, благаславі гэтыя каўбасы, вяндліну і ўсе стравы, якія мы будзем ужываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія ты разам з Апосталамі спажыў на Апошняй Вячэры. Благаславі такасама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрыстэ, жыццё і ўваскрасенне нашае, благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, как мы, дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю Твайго прабывання з намі…", - после молитвы ксендз освящает пасхальные приношения, напоминает, что даже в праздники христианин должен соблюдать меру в еде и питье.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

При выходе из храма наблюдаем, как неподалеку бабушка с девочкой начинают игру в "битки". Оказывается, Антонина Богдан и ее внучка Полина знают толк в пасхальных традициях. Показывают нам свои секреты, как правильно выбрать яйцо покрепче для этой задорной игры, а потом объясняют правила еще одной своей любимой забавы. Всей семьей на праздник они катают яйца с горы - у кого главный атрибут праздника окажется дальше, тот и выиграл. "Стараюсь красить яйца в разные тона, чтобы детям интереснее было. Потом в день Пасхи прячу разноцветные сюрпризы для внучек на участке и по дому, а они ищут. И им весело, и у меня всегда настроение хорошее", - рассказывает Антонина Богдан.

Фото: belta.by

Фото: belta.by

И в Новом Свержене после ритуала освящения пасхальных корзин моментально пустеет двор у старинного костела. Спустя пару часов тут начнется Пасхальная Вигилия, к которой идут последние приготовления. Храм украшают цветами, готовят место для костра, от которого зажжется главная большая Пасхальная свеча в храме, а от нее по традиции возьмут очищающий огонь прихожане и с молитвой, особой радостью большими семьями будут встречать главный христианский праздник.