ЦИК Украины начал подсчет голосов
- 21.04.2019, 23:17
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Обнародованы данные 5% протоколов.
Центризбирком Украины обработал 5% протоколов по состоянию на 23:00.
Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 5% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома, передает rbc.ua.
По подсчетам 5,27%, лидирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, за него отдали голоса 71,90% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 25,79% граждан.
Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.