Глава МИД Великобритании - Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа 1 22.04.2019, 7:51

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Джереми Хант

Фото: globallookpress.com

Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского и его команду с успехом на выборах.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95", который, по данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета голосов побеждает на выборах президента Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского и команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", – написал Хант в Twitter 21 апреля.