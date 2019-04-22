Глава МИД Великобритании - Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа

Глава МИД Великобритании - Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа1
- 22.04.2019, 7:51
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Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского и его команду с успехом на выборах.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95", который, по данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета голосов побеждает на выборах президента Украины.
"Поздравляю Владимира Зеленского и команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", – написал Хант в Twitter 21 апреля.
Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 21 апреля 2019 г.