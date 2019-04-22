закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 9:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Глава МИД Великобритании - Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа

1
  • 22.04.2019, 7:51
  • 1,212
Джереми Хант
Фото: globallookpress.com

Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского и его команду с успехом на выборах.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95", который, по данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета голосов побеждает на выборах президента Украины. 

"Поздравляю Владимира Зеленского и команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", – написал Хант в Twitter 21 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип
Не заглянув в святцы
Не заглянув в святцы Константин Скуратович
Не может быть!
Не может быть! Александр Сотник