Корабль SpaceX для астронавтов взорвался на испытаниях 2 22.04.2019, 7:54

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Фото: wikipedia.org

Cпециалисты частной компании Илона Маска вместе с коллегами из NASA выясняют причины.

На тест-площадке компании SpaceX во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon произошла "аномалия": другими словами, взрыв, который привел к частичному разрушению аппарата, сообщает liga.net.

Инцидент зафиксирован на площадке Landing Zone 1 космодрома во Флориде на мысе Канаверал. Поскольку была соблюдена техника безопасности, жертв и пострадавших нет.

После успешного беспилотного запуска корабля к МКС и возвращения на Землю команда SpaceX готовила эту же капсулу к испытанию работы системы аварийного спасения во время полета.

Первые этапы испытаний САС за прошлые пару лет прошли успешно, но вчерашний тест - нет. Авария случилась за считанные секунды до включения двигателей SuperDraco. Судя по рыжему цвету дыма, который заметили с пляжа в нескольких километрах от космодрома, в баках зорвался несимметричный диметил-гидразин с окислителем.

Скорее всего, теперь будут значительно сдвинуты сроки перехода NASA на пилотируемую программу SpaceX. Ранее тест САС планировался на июнь.

Испытания системы подразумевают, что все восемь двигателей SuperDraco в корпусе Crew Dragon включатся и моментально уведут корабль в сторону от "терпящей крушение ракеты".

Директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в блоге, что команды NASA и SpaceX оценивают аномалию, которая "произошла во время этапа статического огневого испытания SuperDraco. Именно ради этого мы и проводим испытания. Мы изучим, внесем необходимые корректировки и безопасно двинемся вперед по нашей программе коммерческих запусков экипажей".