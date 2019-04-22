Зе победитель: дела, люди и обещания Владимира Зеленского 3 22.04.2019, 8:19

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Фото: 112.ua

Владимир Зеленский станет самым молодым президентом в истории Украины.

Владимир Зеленский еще не стал президентом Украины формально, однако нет сомнений в том, что 21 апреля именно ему украинцы отдали предпочтение во втором туре президентских выборов.

Его победу признал действующий президент Украины Петр Порошенко и многие лидеры западных стран - в том числе французский президент Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и глава Европейского Совета Дональд Туск.

По данным национального экзитпола, 73% избирателей поддержали Зеленского, тогда как за Порошенко проголосовали 25,5%. Схожий итог голосования показывают и предварительные данные подсчета ЦИК: по итогам обработки более 80% протоколов лидер Студии Квартал 95 набрал свыше 73% голосов, действующий президент - чуть менее 25%.

С таким результатом Владимир Зеленский, готовящийся стать шестым президентом Украины, может войти в историю: еще никогда разница между финалистами президентской гонки в нашей стране не была столь значительной, пишет Новое время.

Кроме того, Зеленский станет самым молодым президентом независимой Украины - он всего на шесть лет старше минимального порога в 35 лет, установленного для этой должности Конституцией.

Его путь к креслу главы государства удивил весь мир даже больше этих формальных показателей. Юрист, никогда не работавший по специальности, Зеленский сделал ставку на популярный юмор – и эта индустрия принесла ему все: дело жизни, семью, абсолютную узнаваемость и, как оказалось, идеальную площадку для выдвижения в президенты Украины.

НВ напоминает о жизненном пути и обещаниях человека, который получил все шансы возглавить страну на ближайшие пять лет.

Зеленский, Кривой Рог и семья

"За все, что я в жизни получил, я благодарен Кривому Рогу. Я благодарен, что меня никуда не увезли мои родители, остались в этом городе, где похоронены наши предки", - так Владимир Зеленский отзывался о родном городе в беседе с Дмитрием Гордоном зимой 2018 года – то было его первое интервью в статусе почти политика.

Родители вряд ли ожидали, что их сын станет главным юмористом страны. Его отец Александр Зеленский - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте, какое-то время пытался увлечь кибернетикой и сына. Мама Римма Зеленская – инженер.

Несколько лет своего детства Зеленский провел в Монголии – там работал его отец. Однако школу и вуз будущий основатель Студии Квартал 95 окончил в Кривом Роге. "Бандитский город, город 90-х, - вспоминал шоумен город своего детства. - Были какие-то законы, правда. Если ты идешь с девочкой по улице, не тронут пацаны".

Владимир Зеленский (второй слева) на последнем звонке в школе. Второй справа - Денис Манжосов, будущий соратник по команде КВН / Фото: Анна Павленко / Владимир Зеленский via Facebook

Школа дала Зеленскому друзей и соратников на долгие годы – многие из тех, с кем он учился, впоследствии поднялись на сцену КВН, стали актерами и авторами Квартала 95. В параллельном классе с Зеленским училась и его будущая жена Елена, сценарист и автор Квартала. Пара заключила брак 16 лет назад и воспитывает двоих детей – 14-летнюю Александру и 6-летнего Кирилла.

Елена и Владимир Зеленские, 21 апреля 2019 года / Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Шоумен рассказывал, что когда-то его целью был российский МГИМО либо украинский КИМО: "Это была моя мечта, меня интересовали международные переговоры, мне все это очень нравилось, я учил английский язык, оканчивал английскую спецшколу". Однако "решать вопрос" о поступлении его семья не стала, и Зеленский получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте (филиал Киевского экономического университета им. В. Гетьмана).

Впрочем, по специальности он никогда не работал – еще в студенческие годы Зеленского увлек КВН, что определило его дальнейшую судьбу.

Зеленский, Москва и КВН

В середине 90-х аматорское творчество Зеленского нашло своего массового зрителя. Он вошел в состав команды КВН Запорожье – Кривой Рог – Транзит и стал завсегдатаем популярнейшей на тот момент передачи на российском ТВ.

Зеленский посвятил КВН около 10 лет своей жизни. "Я всегда уважал КВН, потому что он очень сильный дал нам толчок и большой шанс на лучшее будущее, - оценивал Зеленский роль телеигры в своей жизни. - Как родителям и Кривому Рогу, так я благодарен и КВНу: пацану из провинциального города вырваться очень сложно".

Запорожско-криворожской команде удалось собрать все лавры Клуба веселых и находчивых: в 1997 году она выиграла Высшую лигу КВН.

После этой победы Зеленский решил создать собственный коллектив. Так появилась команда КВН 95-й квартал – по названию одного из районов Кривого Рога, – впоследствии преобразованная в Студию Квартал 95. Многие в ней – друзья детства Зеленского.

За годы игры в КВН он проводил немало времени в Москве, фактически жил там – однако, по его собственным словам, никогда не считал город своим. "Почему я не любил Москву, хоть и прожил там шесть лет, проработал? Потому что можно постучаться – дверь не откроют. И не просто к соседу какому-то – это вообще, во всем. Это по жизни", - рассказывал шоумен в интервью Гордону.

Несколько лет новосозданная команда 95-й квартал продолжала играть в КВН, в том числе в Украинской лиге, однако в начале 2000-х ушла из телешоу – причем громко. Одной из причин стал конфликт Владимира Зеленского с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым.

Как рассказывал впоследствии шоумен, ему предложили распустить команду и остаться в КВН редактором. По словам Зеленского, для Квартала такой вариант был неприемлем и команда отправилась в самостоятельное плавание – взялась за собственные проекты.

Так в 2003 году была создана Студия Квартал 95. Сам Зеленский стал ее ключевым автором и актером. Бизнесом он владеет вместе с партнерами - Борисом и Сергеем Шефирами.

Зеленский, украинское ТВ и Квартал 95

За почти 16 лет своего существования Студия Квартал 95 завоевала экраны Украины и постсоветского пространства. Зеленский же стал влиятельной фигурой в украинской медиасфере, оставаясь при этом узнаваемым и популярным актером.

Начав с цикла концертов, студия Зеленского быстро расширила масштабы своей деятельности, занявшись производством телешоу («Вечерний квартал», «Бойцовский клуб», «Рассмеши комика»), фильмов («Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий»; «Я, ты, он, она»), мюзиклов («За двумя зайцами», «Три мушкетера», «Очень новогоднее кино, или ночь в музее»), телесериалов («Сваты», «Сказочная Русь», «Слуга народа»), телепередач («Песня года», «Украина, вставай!», «Утренняя почта»). С 2015 года Студия Квартал 95 проводит в Украине юмористический фестиваль Лига смеха.

Владимир Зеленский в эфире шоу Киев вечерний (2014-й год) / Фото: Студия Квартал 95 via Facebook

Машина массового юмора, созданная Владимиром Зеленским, записала на свой счет немало рекордов. Его режиссерский дебют – романтическая комедия «Я, ты, он, она» – собрал в прокате максимальные для украинского кино 71 млн грн. А по данным российских социологов из ВЦИОМ, сериал «Сваты» несколько лет был самым популярным среди россиян.

Самый успешный проект Зеленского и его команды – юмористическое телешоу «Вечерний квартал», построенное на шутках о политике - впервые появился в эфире в 2005 году на телеканале Интер. С ним у студии был подписан контракт. В 2010-2012 годах, с небольшим перерывом, Зеленский занимал должность генпродюсера Интера. Тогда телеканал контролировал бизнесмен и госдеятель Валерий Хорошковский, на тот момент – глава СБУ, а затем министр финансов.

Однако после многих лет сотрудничества пути Зеленского и Хорошковского разошлись: "в какой-то момент делить права стало очень неудобно", как пояснил шоумен в недавнем интервью РБК-Украина.

Основатель Студии Квартал 95 согласился на предложение Студии 1+1 и ее владельца Игоря Коломойского, и с осени 2012 года львиная доля того, что производит компания Зеленского, выходит на "плюсах". Коломойского шоумен называет лишь своим бизнес-партнером.

С момента создания Студии Квартал 95 в начале 2000-х Зеленский стал лицом развлекательного ТВ в Украине / Фото: Студия Квартал 95 via Facebook

На 1+1 осенью 2015 года впервые вышел и телесериал «Слуга народа». Это история школьного учителя истории Василия Голобородько, который на волне случайной интернет-популярности становится президентом Украины. Последний, третий сезон сериала вышел в эфир "плюсов" накануне первого тура президентских выборов, где Зеленский одержал уже не киношную, а вполне реальную политическую победу. Хотя еще за год до этого представить его политиком было крайне сложно.

Зеленский и выборы-2019

"По поводу того, что Голобородько или Зеленского люди будут искать в бюллетенях... Не думаю, что до этого дойдет", - так менее трех лет назад, в декабре 2016 года Зеленский прокомментировал в интервью вопрос о том, что после сериала «Слуга народа» от него будут ждать выдвижения в президенты.

Тогда он говорил, что "не совсем понимает", как работает государство, и сравнивал его со своей компанией: мол, работать со штатом в 300 человек нелегко, что тогда говорить о 40-милионнй стране.

"Я думаю, каждый должен заниматься своим делом. [...] А политика - это совершенно другое дело, другая работа, - рассуждал еще не политик Зеленский. - И так вот с шашкой наголо говорить и кричать [...] мол, сейчас я тут кем-то стану, и вы все заживете офигенно, - конечно же, это популизм чистейшей воды".

Зеленский и актеры Студии Квартал 95 в сериале Слуга народа / Фото: Слуга народа via Facebook

Однако в декабре 2017 года друг и бизнес-партнер Зеленского Иван Баканов зарегистрировал партию «Слуга народа». А за год до президентских выборов, весной 2018-го, имя Зеленского впервые появилось в социологических рейтингах – шоумен оказался в них на пятых-шестых местах. На его стороне, помимо популярности и экранного образа совестливого президента, были также низкий личный антирейтинг (не более 9%) и общественный запрос на "новые лица" в политике.

Уже к осени 2018 года стало очевидно, что шоумен готовится идти в политику: тогда журнал НВ писал, что Зеленский активно проводит консультации с политтехнологами. Среди них был Виктор Андрусив, исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего. Он так описал политический кругозор Зеленского на тот момент: "Какие у него политические взгляды? Он не дурак, но эта сфера для него совсем незнакома, - отметил Андрусив в беседе с НВ. - Поэтому политически у него нулевой уровень, как у человека, который только начал интересоваться тем, каким образом устроена политика в стране".

Еще один политтехнолог осенью 2018 года на конфиденциальных условиях поделился с журналом НВ информацией о том, что против выдвижения шоумена в президенты были его бизнес-партнеры и супруга, однако окончательное решение баллотироваться Зеленский якобы принял после разговора с Коломойским.

В последние дни декабря 2018-го Зеленский дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором намеками рассказал о своих политических планах. А в новогоднюю ночь развеял все сомнения и заявил, что идет в президенты, причем 1+1 показал эту речь Зеленского ровно в 00:00, "подвинув" в эфире новогоднее обращение президента Петра Порошенко.

Об особенностях избирательной кампании шоумена писали многие мировые СМИ: он не проводил митинги (хотя активно ездил по стране с концертами Квартала 95), не давал пресс-конференций, избегал общения с журналистами, предпочитая всему этому редкие видеообращения и активную онлайн-работу с электоратом. Ее базой стали сайт и Facebook-страница Команды Зе: штабисты Зеленского собирали волонтеров и предлагали избирателям коллективно написать программу кандидата.

Социологические успехи Зеленского стали ошеломляющими: накануне первого тура опросы показывали не только его лидерство, но и вероятную победу во втором туре в противостоянии почти с любым из кандидатов.

"В постмайдановском обществе возник запрос на людей не из политики, таких как Зеленский и Вакарчук", - комментировал НВ внезапный взлет шоумена политолог Владимир Фесенко.

За всю кампанию Зеленский дал лишь несколько интервью (на фото - западным СМИ) / Фото: Команда Зеленского via Facebook

Социологи не ошиблись: 31 марта результат Зеленского превзошел самые оптимистичные прогнозы. Он занял первое место в 19 областях Украины и Киеве (30,24% голосов в целом), тогда как Петр Порошенко прошел во второй тур с показателем почти вдвое ниже (15,95%).

Три недели решающего голосования прошли под знаком их жесткого противостояния: кандидаты договаривались о дебатах, сдавали анализы, сражались видеообращениями и обрушивали друг на друга поток персональной критики.

Дебаты между Порошенко и Зеленским / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Однако решающее голосование 21 апреля еще раз зафиксировало превосходство Зеленского: по данным Национального экзитпола, его поддержали почти три четверти избирателей (73%), тогда как Порошенко – всего четверть (25,5%).

Евгений Головаха, замдиректора Института социологии НАН Украины, в интервью УП накануне второго тура назвал такие предпочтения украинцев "электоральным Майданом". Соцопрос группы Рейтинг показал: более 40% Зеленского голосуют не столько за него, сколько против Петра Порошенко.

Зеленский и Коломойский

Сотрудничество с Игорем Коломойским и возможная зависимость от него – эта тема была и остается самым уязвимым местом в имидже фаворита президентской гонки.

Каждая из редких встреч Зеленского с журналистами включала в себя вопрос о влиянии олигарха на шоумена-политика. Порошенко в ночь после первого тура назвал соперника "марионеткой Коломойского". Расследование проекта Схемы показало, что за последние два года Зеленский 13 раз летал к Коломойскому. Журналисты Bihus.Info обнаружили, что команда кандидата использует автомобиль, принадлежащий условной группе Приват. Кроме того, со штабом новоявленного политика работали те же охранники, что и с Коломойским, а также один из адвокатов олигарха Андрей Богдан.

Однако фаворит избирательной гонки 2019 всякий раз настойчиво отрицал свою зависимость от Коломойского – мол, их связывают только деловые отношения. А с охранниками и адвокатом подписаны контракты.

В интервью РБК-Украина Зеленский рассказал, что общается с Коломойским исключительно по бизнес-вопросам, а также подтвердил слухи о наличии задолженности телеканала 1+1 перед Студией Квартал 95.

"Слушайте, ну у нас серьезная компания Квартал 95. У нас много споров по этому поводу. Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень вышло. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. И эти функции [общение с Коломойским] переложены на меня и моего основного партнера Сергея Шефира. Или он, или я – мы общаемся", - пояснил Зеленский.

Зеленский и деньги

Политические шутки и успех проектов Студии Квартал 95 принесли Зеленскому нешуточные деньги. По информации журнала НВ, годовой доход студии с учетом смежных проектов эксперты оценивают более чем в $10 млн.

В декларации за 2017-й год кандидат в президенты указал, что заработал за год 7,3 млн грн, а его жена Елена Зеленская - около 800 тыс. гривен.

За 2017-й год Зеленский заработал 7,3 млн грн, а его жена Елена - около 800 тыс. гривен

На его банковских счетах (преимущественно в Приватбанке) - почти полмиллиона долларов и 1,2 млн грн. Дополнительные $285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. грн Зеленский на момент подачи декларации держал наличными.

Его семья владеет домом площадью 353 м² и земельным участком на 12 соток в селе Иванковичи (Киевская область). Кроме того, у Зеленских три квартиры в Киеве (254 м², 198 м² и 131 м²), и арендуемая с 2014-го года квартира в Великобритании.

В семье два автомобиля: Зеленский зарегистрировал Land Rover, а его супруга - Mercedes-Benz S 500 4 Matic. Шоумен собрал коллекцию часов (Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget) и ювелирных изделий (Graff, Bovet, Breguet).

В своей декларации основатель Студии Квартал 95 также указал обширный перечень компаний, акциями или корпоративными правами которых он владеет. Зеленский является конечным бенефицаром нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах (Кипр, Британские Виргинские острова, Белиз).

Ключевой и самый прибыльный продукт студии Зеленского - шоу Вечерний квартал, рассказывала ранее НВ Татьяна Руденко, пиар-менеджер проекта. По данным Аллы Липовецкой, бывшего директора по производству на Интере, 1+1 платит Зеленскому за час контента уровня Вечернего квартала $50 тыс.

Такая цена - не прайсовая, а результат личных договоренностей Зеленского с Коломойским, делился с НВ мнением Зураб Аласания, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании. "За такой контент, как у Зеленского, это очень много", - считает медиаменеджер.

Кроме того, в марте 2019 года журналисты проекта Слидство.Инфо обнародовали свое расследование, согласно которому шоумен владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, которая не упоминается в его декларации. По их информации она зарегистрирована на офшорную компанию, конечным бенефициаром которой является Зеленский.

В ответ на это в его штабе заявили, что кандидат в президенты внес в декларацию все необходимое. "Он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром", - было указано в заявлении Команды Зеленского.

Обещания Украине

Главные тезисы из программы Владимира Зеленского, с которой он одержал победу на выборах президента Украины, можно (прочесть здесь https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html).

Среди наиболее важных вещей, которые он и его штаб обещали реализовать в случае прихода к власти, были такие:

выйти из бизнеса: Зеленский говорил, что намерен полностью выйти из структур Квартала 95 до осенних парламентских выборов;

добиться принятия законопроектов об импичменте президента, отмене неприкосновенности депутатов и судей;

добиться принятия пакета законопроектов о народовластии: Зеленский хочет закрепить "механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии" (в том числе через обсуждение инициатив власти в соцсетях);

принять новый избирательный кодекс;

перезапустить реформу судов и силовых структур, а также антикоррупционной инфраструктуры, создать Службу финансовых расследований;

ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса": каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы;

добиться расширения Нормандского формата (пригласив к участию Великобританию и США) для решения проблемы российской агрессии в Украине;

не идти на компромиссы в вопросах об принадлежности Украине Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

кардинально пересмотреть привилегии президента (продать государственные самолеты, съехать из Администраии президента на Банковой, отказаться от кортежей и перекрывания дорог).

Пять цитат о себе самом

1. "Я такой парень, что если ввязался в битву, как правило из нее не выхожу. Могу проиграть, но выйти посреди… Нет. Белый флаг - не наш флаг", - интервью Дмитрию Гордону, декабрь 2018 года.

2. "Я должен выиграть для того, чтобы дать шанс стране. Если я не справлюсь с этим шансом, я зубами держаться не буду", - интервью РБК-Украина, апрель 2019 года.

3. "Все это не игра и для меня серьезное решение. На кону судьба моя, моих детей, моих родителей, моей жены, поэтому я не играл. [...] Я вообще не играю в спекуляции. Мне не нужно доказывать обществу, что я не наркоман. Я не есть он, и поэтому для меня все это было обидно, остро, болезненно. Но я сильный парень и не готов, понимаете, менять условия и свои позиции", - интервью Новини України, апрель 2019 года.

4. "У меня нет с ним [Коломойским] никаких подписей, договоренностей, меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина", - интервью ICTV, март 2019 года.

5. "Я хочу привести профессиональных и порядочных людей во власть. Настроения и тембр политического истеблишмента я бы очень хотел поменять, насколько это возможно. Но я прихожу на один срок. […] И конечно же, я после себя хочу оставить след в истории. Понятной истории, честной истории", - интервью западным СМИ, март 2019 года.